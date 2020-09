Inter Mailand : Nach Bayern-Gerüchten: Marcelo Brozovic bricht sein Schweigen

Marcelo Brozovic (27, Vertrag bis 2022) wird bei Bayern München als Nachfolger des wechselwilligen Thiago Alcantara (29, Vertrag bis 2021) gehandelt. Gespräche zwischen dem Rekordmeister und Inter Mailand sollen bereits laufen.

Der Kroate scheint aber kein Interesse an einem Vereinswechsel zu haben. Via INSTAGRAM schwört der 27-Jährige den Nerazzurri die Treue. "Ich liebe dieses Trikot, ich liebe Mailand und ich möchte noch lange in Schwarz-Blau kämpfen. Forza Inter!", so Brozovic.

Auf die Spekulationen im Detail eingehen, wollte der Vize-Weltmeister nicht. "Ich habe nie auf Dinge geantwortet, die in den letzten Wochen über mich geschrieben wurden und werde das jetzt auch nicht tun. Ich kann nur sagen, dass ich immer alles für dieses Trikot und für diese Stadt gegeben habe, in der ich mich wirklich zu Hause fühle."