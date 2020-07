Mittelfeld-Duo will bleiben : Nach Bellingham-Verpflichtung: Das wird aus Delaney und Dahoud

Foto: Jose Breton- Pics Action / Shutterstock.com



Andre Oechsner Der Transfer von Jude Bellingham eröffnet Borussia Dortmund neue Möglichkeiten in der Zentrale. Direkt davon betroffen sind Mahmoud Dahoud und Thomas Delaney, die in der vorhergehenden Saison wenig Spielanteile bekommen hatten. Verändern will sich das Duo Bellinghams Zuzug allerdings nicht.

Bei Borussia Dortmund herrscht mit Blick auf die kommende Saison schon fast ein Überangebot an zentralen Mittelfeldspielern. Am Montag ist mit dem ambitionierten Jude Bellingham eine weitere Option in den Kader von Lucien Favre gestoßen. Zu den möglichen Wechselkandidaten gehören Mahmoud Dahoud und Thomas Delaney. Dahoud war den Großteil der Saison spielfit, verletzte sich dann gerade als er wieder mehr Spielminuten sammelte allerdings am Knie und fiel für den restlichen Verlauf aus. Delaney möchte die Vizemeister-Saison am liebsten so schnell wie möglich vergessen. Aufgrund verschiedener Verletzungen kam er lediglich in 14 Pflichtspielen zum Einsatz. Spielte der Däne, begann er meist in der Startelf.