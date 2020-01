Der Al-Duhail SC wird langsam aber sicher zur Filiale ehemaliger Profis von Italiens Relk Juventus Turin.

Der katarische Erstligist bestätigte den Transfer des 21-jährigen Kwang-song Han und muss rund fünf Millionen Euro Ablöse an den italienischen Meister zahlen.

Der Nordkoreaner kam im vergangenen Jahr zunächst leihweise zur Alten Dame und war erst Anfang des Monats für 3,5 Millionen Euro fest verpflichtet worden.

Zu einem Einsatz in der Serie A kam Kwang-song Han nicht. Stattdessen spielte er für die U23 von Juventus Turin 17-mal in der Serie C. Einmal stand der dreimalige Nationalspieler im Kader von Cheftrainer Maurizio Sarri.