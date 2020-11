Manchester United : Nach Blamage: Solskjaer will kämpfen - Allegri und Pochettino als Nachfolger gehandelt

Die Kritik an Ole Gunnar Solskjaer wächst. Der Norweger will jedoch standhaft bleiben und denkt offensichtlich nicht an einen Rücktritt von seinem Posten.

Manchester United hinkt den Erwartungen derzeit meilenweit hinterher. In der Premier League belegt der stolze Rekordmeister nur den 15. Tabellenplatz nach sechs Spielen, in der Champions League blamierte man sich bei Basaksehir Istanbul (1:2).

Solskjaer-Nachfolger: Massimiliano Allegri und Mauricio Pochettino gehandelt

Solskjaer trat im Winter 2018/2019 das Erbe von Jose Mourinho (57) an. Zunächst als Interimscoach. Dann wurde sein Vertrag bis 2022 verlängert. Kehrt Manchester United in den kommenden Wochen nicht in die Erfolgsspur zurück, dürften die Spekulationen um seine Ablösung weiter an Fahrt aufnehmen.

In Mauricio Pochettino (48) und dem langjährigen Juventus-Erfolgstrainer Massimiliano Allegri (53) stehen derzeit zwei Top-Kräfte aus der Trainergilde zur Verfügung. Beide sind bereit für eine neue Aufgabe, ihre Namen wurden bereits mehrfach rund um das Old Trafford gehandelt. Auch jetz wieder...