"Werde das in Ordnung bringen" : Nach Blamage: Zinedine Zidane gibt Versprechen ab

Sinngemäß "Und täglich wird es schlimmer", titelt die MARCA, nachdem sich Real Madrid zum Auftakt in die Champions League mit 2:3 gegen Shakhtar Donetsk blamiert hatte. Und das noch unter dem Gesichtspunkt, dass dem ukrainischen Gast nach den obligatorischen COVID-19-Tests zehn Spieler nicht zur Verfügung standen.

"Ich sehe mich in der Lage, das in Ordnung zu bringen. Das werde ich versuchen", sagte Zinedine Zidane in einem Interview nach dem Spiel. "Und die Spieler werden es auch versuchen. Wir werden nach der Lösung suchen - und wir werden sie finden. Jetzt müssen wir uns auf das Spiel am Samstag vorbereiten."

Und genau das hat es in sich: Real tritt am Wochenende auswärts zum Clasico gegen den FC Barcelona an, der nach der 0:1-Niederlage gegen den FC Getafe mit dem 5:1 gegen Ferencvaros Budapest immerhin die richtige Reaktion hatte folgen lassen.