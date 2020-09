Real Madrid : Nach Ceballos: Nächster Deal zwischen Real Madrid und Arsenal?

Nach langen Verhandlungen haben sich Arsenal und Real Madrid auf eine erneute Ausleihe von Dani Ceballos (24) geeinigt. Folgt nun der nächste Transfer aus Madrid nach London?

Dem DAILY EXPRESS zufolge zeigt Arsenal Interesse an Sergio Reguilon. Auch der spanische Journalist Alvaro Montero will von den Avancen der Gunners für den 23-Jährigen erfahren haben.

In der Premier League gebe es zwei Optionen für Reguilon, so Montero gegenüber SKY SPORTS: "Arsenal und Manchester United. […] Der Spieler mag die Idee, nach England zu gehen und in der Premier League zu spielen."

Aus der Primera Division hofft Sevilla auf eine erneute Verpflichtung der letztjährigen Real-Leihgabe, doch der spanische Rekordmeister plant einen Verkauf des Linksverteidigers inklusive Rückkaufoption. Sevilla fehlen dafür die nötigen Mittel.

Quelle: DAILY EXPRESS