Cristiano Ronaldo war am Wochenende für Juventus Turin einmal mehr das Zünglein an der Waage. Sein entscheidender Doppelpack beim 2:1 über Parma Calcio ließ Trainer Maurizio Sarri ins Schwärmen geraten.

Cristiano Ronaldo hatte im gesamten Spiel sogar mehrere Chancen, diese allerdings liegengelassen. In 17 Serie-A-Spielen traf der Superstar inzwischen 16-mal.

Dass sich Cristiano Ronaldo in absoluter Topform befindet, stellte er am Sonntagabend mal wieder unter Beweis.

Top-Torjäger ist Ciro Immobile (29, Lazio Rom) mit 23 Treffern.

Da Verfolger Inter Mailand bei US Lecce (1:1) strauchelte, baute Juve seinen Vorsprung auf vier Punkte aus.

Anzeige

Sarri sieht bei seiner Mannschaft derweil noch einiges an Verbesserungsbedarf.

"Die mentale Intensität kann verbessert werden. In gewissen Spielmomenten müssen wir einfach anders agieren. Ich mag es nicht, wenn wir in den letzten Minuten eines Spiels in der eigenen Hälfte dribbeln."

» Emre Can vor Rückkehr auf die Insel?

» Juventus droht Ärger: Financial Fairplay könnte Probleme bereiten

» Check unsere App, oder folge uns auf Instagram, Facebook und YouTube!