Segunda División : Nach XXL-Umbruch: Investor baut neues Stadion für UD Almeria

Der spanische Zweitligist UD Almeria verzeichnete in diesem Sommer erneut 38 Kaderbewegungen. Dieses Mal will sich der andalusische Klub aber nicht nur personell, sondern auch strukturell verändern. Der Investor plant ein neues Stadion.

Momentan spielt UD Almeria im Estadio de los Juegos Mediterraneos, das rund 15.000 Zuschauern Platz bietet und von seiner Bauweise sehr dem Stadion des deutschen Zweitligisten Eintracht Braunschweig ähnelt.

In zwei Bauphasen soll Almerias Stadion grundlegend verändert werden. Die erste wird mit rund fünf Millionen Euro zu Buche schlagen, wovon bereits eine Million Euro in die neue Beleuchtung investiert wurde. In drei bis vier Monaten sollen etwa die neuen Außenbereiche, die Umkleidekabinen sowie Büros fertiggestellt sein.

In Abschnitt zwei soll die Tartanbahn, welche das Spielfeld umzäunt, sukzessive weichen. Um das richtige Fußballerlebnis genießen zu können, sollen die Fans zukünftig näher am Geschehen dran sein. Außerdem wird durch diese Maßnahme die Stadionkapazität erhöht.