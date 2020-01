Tottenham Hotspur muss in der 3. Runde des FA Cup nachsitzen. Gegen den Zweitligisten FC Middlesbrough ist der Premier-League-Klub nicht über ein 1:1-Remis hinausgekommen. Spurs-Coach Jose Mourinho hat den Schuldigen gefunden: den Spielball.

Die von Ashley Fletcher erzielte Führung konnte Lucas Moura nach einer Spielstunde nur noch ausgleichen.

In der 3. Runde des FA Cup war für Tottenham Hotspur nicht mehr als ein 1:1 gegen den Zweitligisten FC Middlesbrough drin, so dass der Topklub in ein Wiederholungsspiel gehen muss.

"Ich denke, dass der Ball ein Strand-Fußball ist. Er ist zu leicht. Ich glaube nicht, dass das den Spielern hilft", kritisierte Spurs-Trainer Jose Mourinho bei BT SPORT das eingesetzte Spielgerät.

Im Gegensatz zur Premier League (Nike), werden im FA Cup Bälle des Ausrüsters Mitre verwendet.