Furia Rocha : Nach Fati-Schock: So ersetzt Luis Enrique das Barça-Juwel

Für Ansu Fati kommt es in diesen Tagen besonders dick. Die Nachwuchshoffnung des FC Barcelona hat sich den Innen-Meniskus gerissen.

Der 18-Jährige wird womöglich in diesem Jahr kein Spiel mehr absolvieren. Drei bis fünf Monate könnte der Flügelstürmer ausfallen und nicht nur Barça, sondern auch der Seleccion fehlen.

Marco Asensio für Fati nachnominiert

Spaniens Nationaltrainer Luis Enrique hat mit Marco Asensio von Real Madrid bereits einen Vertreter nachnominiert. Die iberische Auswahl testet am Mittwoch in den Niederlanden und reist im Anschluss in die Schweiz, um dort in der Nationas League anzutreten. Zum Abschluss der Länderspielperiode empfängt Spanien die deutsche Auswahl.