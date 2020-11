FC Liverpool : Nach Forderungen: Jürgen Klopp erhält Widerstand aus der Premier League

Im Zuge des Verletzungswelle, die in den letzten Wochen auf den FC Liverpool herabstürzte, hatte sich Jürgen Klopp um das Wohl seiner Spieler besorgt gezeigt – und stellte einige Forderungen. Aus der Premier League erhält der deutsche Trainer für seine Ausführungen aber nicht nur Zuspruch.

Angesichts der Überbelastung durch den engmaschigen Corona-Spielplan hatte Jürgen Klopp zuletzt das Wiedereinführen von fünf Einwechselungen gefordert. Chris Wilder ist da anderer Meinung, was durchaus überraschend kommt.

Klopp hatte außerdem Kritik an den Spielansetzungen geübt und als Beispiel Partien am Mittwoch- oder Samstagmittag um 12.30 Uhr genannt. "Das sollte nicht erlaubt sein", so Klopps dazu ausgeführte Meinung. Wilder nutzte derweil den Raum zur Gegenargumentation und leistete auch hierzu seinen Beitrag.

Er habe hierfür keine großen Sympathien, sagt Wilder. Wenn es der Spielplan vorsehe, müsse eben am Samstagmittag gespielt werden. "Ich glaube nicht, dass der Durchschnitts-Bürger große Sympathien für den mentalen Aspekt bei einem Spieler hegt, der wöchentlich 250.000 Pfund verdient, es aber nicht in den 18-Mann-Kader schafft. Das ist in meinen Augen Schwachsinn", holt Wilder aus.