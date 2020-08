Guardiola wird’s freuen : Nach Gabriel Jesus und Yan Couto: Manchester City holt neues Selecao-Juwel (17)

Manchester City hat nach Gabriel Jesus (23) und Yan Couto (18) das nächste Top-Talent aus Brasilien verpflichtet. Diego Rosa (17) wechselt von Grêmio Porto Alegre zu den Sky Blues. Allerdings erst im Januar, wenn Rosa volljährig sein wird.

Nach Informationen von GLOBO ESPORTE hat der 17-Jährige am Montag einen Vorvertrag in Manchester unterschrieben. Anfang 2021 soll der Wechsel über die Bühne gehen.

Der zentrale Mittelfeldakteur, der bei der U17-Weltmeisterschaft mit der Junioren-Selecao den Titel holte, soll aber zunächst bei einem anderen Verein geparkt werden. Erster Kandidat ist offenbar der FC Girona, der wie ManCity zur City Football Group gehört, allerdings jüngst in den Playoffs am Aufstieg in die Primera Division scheiterte.