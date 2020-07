Premier League : Nach Gerüchten um Zlatan und Cavani: Leeds-Besitzer klärt auf

Für Leeds United bringt die Rückkehr in die Premier League viele Extra-Millionen ein, die auf dem Transfermarkt umgesetzt werden sollen. Zur spektakulären Zusammenarbeit mit Zlatan Ibrahimovic oder Edinson Cavani wird es höchstwahrscheinlich nicht kommen.

Andrea Radrizzani räumt Premier-League-Aufsteiger Leeds United im Vertragsbieten um Zlatan Ibrahimovic und Edinson Cavani lediglich sehr geringe Chancen ein. Über beide Offensivstars hatte es in den letzten Tagen Wechselgerüchte gegeben.

Ibrahimovic zu bekommen werde sicherlich schwierig sein, sagt Radrizzani bei SKY SPORT ITALIA. Der Leeds-Besitzer fügt an: "Wir haben versucht, ihn im Januar unter Vertrag zu nehmen, aber er entschied sich für Mailand."

Der routinierte Schwede präsentiert sich nach dem Restart in hervorragender Verfassung. Erst am Dienstagabend bescherte er dem AC Mailand mittels Doppelpack einen 2:1-Auswärtserfolg gegen US Sassuolo.