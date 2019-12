Gerücht Borussia Dortmund hat sich im Kampf um Erling Haaland (19) durchgesetzt und das Supertalent verpflichtet. Flüchtet Paco Alcacer (26) nun in seine spanische Heimat?

RasenBallsport Leipzig, Manchester United, Juventus Turin und Co. gehen leer aus - der BVB erhält den Zuschlag: Erling Haaland wechselt von RB Salzburg zu den Schwarzgelben.

Borussia Dortmund gab am Wochenende die Verpflichtung des Norwegers bekannt. Der Mittelstürmer unterschreibt bis 2024.

"Da war von Anfang an das Gefühl, dass ich unbedingt zu diesem Klub wechseln, diesen Weg gehen und in dieser unglaublichen Dortmunder Atmosphäre vor mehr als 80.000 Zuschauern Fußball spielen will. Ich brenne schon darauf", begründet der Angreifer seine Wahl.

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke jubelt: "Trotz vieler Angebote absoluter Topklubs aus ganz Europa hat sich Erling Haaland für die sportliche Aufgabe beim BVB und die Perspektive, die wir ihm aufgezeigt haben, entschieden. Unsere Hartnäckigkeit hat sich ausgezahlt."