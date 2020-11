Jürgen Klopp antwortet : Nach Jotas Raketenstart: Bobby Firmino nur noch zweite Wahl?

Roberto Firmino musste in der Champions League auf die Bank, Diogo Jota spielte für ihn in der Startelf - und erzielte einen Hattrick. Muss sich Firmino nun dauerhaft mit der Rolle eines Jokers anfreunden? Jürgen Klopp antwortet.

"Heute Abend war die Entscheidung klar. Es machte erstens Sinn, Diogo aufzustellen, weil er gerade in guter Form ist und zweitens wollten wir aufgrund der Spielweise Atalantas die Fähigkeiten von Diogo nutzen", so der Erfolgscoach weiter.

Der gebürtige Stuttgarter sieht kein Problem in der Situation. "Gute Leistungen bereiten mir nie Kopfschmerzen", stellte Klopp auf der Pressekonferenz nach der Partie in Bergamo klar.

"Ohne Bobby Firmino wären wir nicht einmal in der Champions League"

Roberto Firmino ist aber keinesfalls abgeschrieben. "Ohne Bobby Firmino wären wir nicht einmal in der Champions League", lobt Klopp die Verdienste des brasilianischen Nationalspielers: "Er wird wieder in der Mannschaft sein. Viele Menschen auf der Welt, werden auf die Frage, was Liverpool so besonders macht, antworten: 'Wie Bobby Firmino spielt'".

Der Konkurrenzkampf und ein großer Kader seien wichtig, stellt Klopp klar: "Heute Abend hat Diogo ein super, super Spiel gemacht, aber das sagt nichts über Bobby aus und hat nichts damit zu tun, dass es mir Kopfschmerzen bereitet. Ich bin mehr als glücklich, dass die Jungs heute Abend so gespielt haben."