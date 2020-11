FC Barcelona : Nach Kritik an Messi: Gegenwind für Quique Setien

Jorge Valdano findet es überhaupt nicht passend, dass Quique Setien in einem Interview öffentlich Kritik an Lionel Messi übte. Dies soll allerdings weniger mit dem Standing des Superstars zu tun haben, sondern vielmehr mit der Art an sich.

"Es gibt implizite, verschleierte Vorwürfe in dem Gespräch. Wenn man spricht, sagt man entweder alles sehr deutlich oder man hinterlässt einen Verdacht, der sehr unangenehm ist", rügt Valdano Setien bei EL TRANSISTOR.

"Wir alle wissen, dass er über Messi gesprochen hat, und das bringt ihn in dem Gespräch mit Vicente (del Bosque; Anm. d. Red.) nicht in eine sehr gute Position", so Valdano, der einen Trainer mit einem leitenden Manager eines Unternehmens gleichsetzt.