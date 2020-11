FC Barcelona : Nach Kritik an Messi: Rivaldo knöpft sich Ex-Barça-Coach Quique Setien vor

Die Barça-Vereinslegende: "Ich glaube ehrlich, dass Setien falsch liegt, wenn er diese Art von Problem äußert, und dies auch noch in einer so heiklen Phase, in der sich Barça befindet." Wenn Quique Setien "das Gefühl hatte, dass ihm nicht zugehört wird, dann hätte er zurücktreten sollen."

Lionel Messi sei sicherlich niemand, der dem Verein oder dem Trainer Schaden zufüge, so der Weltfußballer von 1999 weiter. Quique Setien war nach nur wenigen Monaten im Amt im Anschluss an das 2:8-Debakel gegen Bayern München in der Champions League gefeuert worden.