"Viel bla bla bla" : Nach Kritik: Pierre-Emerick Aubameyang verspottet Arsenal-Fans

Für die Fans des FC Arsenal war es ein Unding, sich während und nach der 0:1-Niederlage bei Manchester City gut gelaunt zu präsentieren. Pierre-Emerick Aubameyang tat dies aber, und wurde dafür teils heftig kritisiert.

Der Gunners-Kapitän scherzte mit Ilkay Gündogan, mit dem er in der Vergangenheit gemeinsam für Borussia Dortmund spielte. In den sogenannten Sozialen Medien ging es danach heiß her. Viele hielten Aubameyangs Verhalten für unangemessen.

Und genau dort kontert dieser nun auch. In einer Instagram-Story veröffentlichte Aubameyang ein Bild, das ihn auf einem Hometrainer zeigt. Dazu schrieb er in Richtung der eigenen Anhänger: "Viel bla bla bla. Am Ende ist es immer dasselbe."