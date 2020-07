Borussia Dortmund : Nach Kritik von Thomas Meunier: Der PSG-Konter folgt prompt



Andre Oechsner

Im DPA-Intreview hat es Thomas Meunier am Donnerstag in Richtung seines Ex-Klubs Paris Saint-Germain ganz ordentlich lassen. An der Seine hat man sich schnell Gedanken gemacht, die Rückantwort folgt prompt.