Manchester City : Nach Kritik von Thomas Müller: So reagiert Pep Guardiola

Thomas Müller hatte jüngst in einem Interview Überlegungen angestellt, warum Pep Guardiola seit 2011 auf seinen dritten Champions-League-Titel wartet. Nun hat der Katalane geantwortet - und über die Champions League geplaudert.

"Wir werden sehen, was beim CAS passiert", erklärte der Coach vor dem Achtelfinalhinspiel gegen die Königlichen auf die Zweijahressperre der UEFA angesprochen.

Nein, denkt Trainer Pep Guardiola. Die Verhandlungen vor dem CAS gehe der Verein optimistisch an.

Wird Manchester City gegen Real Madrid das vorerst letzte Mal in der Champions League spielen?

Kommt Manchester weiter, könnte Guardiola ein Duell mit dem FC Bayern blühen, die in London bei Chelsea das Hinspiel 3:0 gewonnen haben.

Und auch ein Duell mit Thomas Müller, der jüngst in THE ATHLETIC gemutmaßt hatte, dass Guardiola in großen Spielen zu verkopft sei und zu sehr von seinem eigenen Stil abweiche.

Er habe die Verpflichtung, "so viel wie möglich über meinen Gegner zu wissen. Je mehr ich weiß, desto besser kann ich meine Spieler einstellen. Manchmal gebe ich vielleicht zu viel, aber Thomas und alle anderen Spieler können nicht behaupten, ich hätte sie nicht vorbereitet", erklärte Guardiola und schlug auch selbstkritische Töne an.

"Wenn Spieler das so empfinden, wenn Thomas das so empfunden hat, dann ist das eine gute Info für mich. Vielleicht hat er ja Recht …"

