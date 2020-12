FC Chelsea : Nach Lampard-Rückendeckung: Kai Havertz mit durchwachsener Leistung

"Leute, die jetzt aufspringen, um ihn zu kritisieren, sollten ihm Zeit geben, egal, ob es eine Woche, einen Monat oder sechs Monate oder ein Jahr dauert. Ich weiß, was für ein Spieler Kai Havertz werden wird", stellte Frank Lampard im Vorfeld der Partie bei den Wolverhampton Wanderers klar.

Man müsse bei Havetz noch Geduld walten lassen, forderte der Chelsea-Coach und setzte zu seiner Medienkritik an: "In der heutigen Zeit gibt es Kritik für jeden Spieler jedes Klubs, der mal ein Spiel verliert."

Kai Havertz, der seit seinem Sommer-Wechsel von Bayer Leverkusen an die Stamford Bridge in der Premier League auf elf Partien mit einem Treffer und zwei Vorlagen kommt, durfte gegen die Wolves erneut von Beginn an ran, erwischte aber keinen guten Tag.