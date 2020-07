Real Madrid : Nach Mallorca-Abstieg: Wie geht es für Takefusa Kubo weiter?

RCD Mallorca steht nach dem sensationellen Durchmarsch von der dritten in die erste Liga in den beiden vergangenen Jahren als Absteiger in der Primera Division fest.

Nach der 1:2-Pleite gegen Granada am Donnerstag kann sich der Inselclub am letzten Spieltag nicht mehr retten. Der Abstieg wird zu einigen Abgängen führen, unter anderem Chefcoach Vicente Moreno wird RCD verlassen. Auch Takefusa Kubo wird gehen.

Die Leihgabe von Real Madrid war einer der Lichtblicke, er ist in der Segunda División nicht zu halten. Doch wie geht es für den 19-Jährigen weiter? Zahlreiche LaLiga-Vereine interessieren sich für eine Ausleihe.