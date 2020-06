Manchester City : Nach ManCity: Ilkay Gündogan liebäugelt mit Türkei-Wechsel

Ilkay Gündogan kann sich einen Wechsel in die Süper Lig gut vorstellen. Das verrät der Mittelfeldregisseur von Manchester City in einem Interview. Seinen Lieblingsklub will er nicht enthüllen.

Seit mittlerweile vier Jahren trägt Ilkay Gündogan (29) das Trikot von Manchester City. Bis 2023 ist sein Arbeitspapier im Etihad Stadium noch gültig. Kommt es danach zu einer Luftveränderung?

Offenbar will der gebürtige Gelsenkirchener im Herbst seiner Karriere in der Heimat seiner Eltern spielen. "Ich könnte in vier oder fünf Jahren in der Süper Lig spielen. Ich würde es lieben das zu tun", sagte Gündogan laut der Tageszeitung MANCHESTER EVENING NEWS.

Gündogan weiter: "Ich muss jedoch nicht als Fußballer in die Türkei kommen. Ich kann mir auch sehr gut einen Job als Trainer vorstellen."