FC Barcelona : Nach Meeting mit Barça: Umdenken bei Lionel Messi?

Am Mittwoch kam es zum Showdown: Messi-Berater Jorge flog in Barcelona ein. Ein Gespräch mit Barça-Präsident Josep Maria Bartomeu folgte. Mit dabei auf Barça-Seite: Javier Bordas. Jorge Messi brachte Anwalt Jorge Pecurt und Sohn Rodrigo mit. Eineinhalb Stunden wurde geredet.

Eine Annäherung zwischen den Parteien soll es spanischen Medienberichten zufolge (u.a. MARCA und LA VANGUARDIA) nicht gegeben haben. Heißt: Barcelona besteht auf den Vertrag bis 2021 und die Ausstiegsklausel über 700 Millionen Euro.

Messis Vater soll klargestellt haben, dass der sechsfache Weltfußballer nach 20 Jahren den Verein noch in diesem Sommer verlassen will. La Pulga sieht seine sportlichen Ambitionen (Champions-League-Sieg) bei Barça in Gefahr nach dem 2:8-Desaster gegen Bayern München.