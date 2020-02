Jordi Alba war nach dem 0:1 im Viertelfinale der Copa del Rey sowieso schon eher semi-gut gelaunt. Dann stellte er sich nach dem Pokal-Aus des FC Barcelona auch noch den Fragen der anwesenden Journalisten.

Diese fühlten unter anderem wegen dem Disput mit Sportdirektor Eric Abidal nach.

"Dieser Verein bekommt genug Scheiße von außen auf sich geworfen. Wir sollten wirklich nicht auch noch Scheiße auf uns selbst werfen", platzte es aus Alba heraus.

Der Linksverteidiger will wie sein Teamkollege Lionel Messi Abidals Aussagen nicht für gut befinden. Alba appelliert in diesem Zusammenhang an die Erfahrung, über die der Manager verfügt.