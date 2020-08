AS Rom : Nach Milan-Absage: Ralf Rangnick flirtet mit der Roma

Es soll nicht mehr viel gefehlt haben bis zur Zusammenarbeit zwischen dem AC Mailand und Ralf Rangnick. Die Rossoneri hielten aufgrund der Hochphase allerdings an ihrem Trainer Stefano Pioli fest. Rangnicks Weg könnte aber doch noch in die Serie A führen.

Ralf Rangnick erfreut sich im italienischen Fußball offenbar weiterhin an großer Beliebtheit. Der GAZZETTA DELLO SPORT zufolge beschäftigt sich der AS Rom mit dem Engagieren des erfahrenen 62-Jährigen.

Die Kaderplanung in der Ewigen Stadt wird unter anderem von den beiden Managern Morgan De Sanctis und Manolo Zubiria verantwortet. Nach einer knapp zweijährigen Stippvisite von Monchi, die in dessen vorzeitiger Entlassung gemündet war, wurde der Sportdirektor-Posten nicht mehr explizit nachbelegt.

Rangnick stünde zur freien Verfügung. Der Backnanger hatte seine Stellung als "Head of Sport and Development Soccer" im Fußballimperium des Getränkeherstellers Red Bull Ende Juli in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst.