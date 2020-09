Liverpool : Nach Naby Keita und Co.: Bedient sich Liverpool erneut bei Red Bull?

Beim FC Liverpool tummeln sich drei Spieler mit Vergangenheit bei RB Salzburg: Sadio Mane, Naby Keita und Takumi Minamino. Kommt bald ein vierter hinzu?

Der amtierende Premier-League-Champion hat nach Informationen der Tageszeitung THE SUN Interesse an Patson Daka (21) angemeldet. Auch Manchester United habe den Mittelstürmer auf dem Zettel.

Daka steht seit 2017 in der Mozart-Stadt unter Vertrag, sein Arbeitspapier läuft noch bis 2024. Bisher erzielte er in Österreichs Bundesliga 27 Tore in 54 Partien. International ist Patson Daka für Sambia unterwegs (18 Einsätze, zwei Tore).

Quelle: THE SUN