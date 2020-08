Borussia Dortmund : Nach Party in England: So ist der Stand im Poker um Jadon Sancho

Jadon Sancho hielt sich am Wochenende in seiner britischen Heimat auf, was die Wechselgerüchte um Manchester United natürlich noch mal verschärfte. Kontakt zwischen dem englischen Topklub und Borussia Dortmund hat es bisher aber immer noch nicht gegeben.

Am Montag ist es soweit, Borussia Dortmund bricht ins Trainingslager nach Bad Ragaz auf. Sollte Jadon Sancho den Flieger in die Schweiz besteigen, gibt es, so betonten es zumindest die Verantwortlichen in der Vergangenheit, keine Möglichkeiten mehr eines Wechsels.

Zwischendurch sorgte Sancho selbst noch einmal für großen Aufruhr. Er verbrachte das Wochenende in England. In der heutigen Zeit dauerte es freilich nicht lange, bis zahlreiche Fotos und Videos von seinen Unternehmungen im Netz landeten.

Aus dem Dortmunder Lager heißt es dazu laut BILD von Pressesprecher Sascha Fligge: "Dass Spieler vor einem Trainingslager noch mal auf Heimatbesuch sind, ist üblich und in Ordnung, wenn es sich nicht um Risikogebiete handelt. Das gilt natürlich auch für Jadon."