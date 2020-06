Ärger über Schiri-Entscheidungen : Nach Gerard Pique: Auch Mikel Merino wittert Bevorzugung von Real Madrid

"Wir werden alles versuchen, um Meister zu werden, aber ich glaube nicht, dass Real Madrid noch viele Punkte verlieren wird. Das wird schwierig", sagte Pique nach dem 0:0 gegen den FC Sevilla. Pique wittert einen Bonus für Real bei den Schiedsrichtern: "Ich habe gesehen, was an den ersten beiden Spieltagen nach der Wiederaufnahme des Spielbetriebs geschehen ist."

Real Madrid gewann zuvor gegen Valencia mit 3:0. In der 21. Minute wurde allerdings beim Stand von 0:0 ein Treffer von Valencias Rodrigo Moreno wegen angeblicher Abseitsstellung aberkannt.

Die Basken waren nach dem 1:2 bedient. Mikel Merino schimpfte in Richtung von Schiedsrichter Xavier Estrada Fernández: "Wir sind heute eher sauer als traurig über das, was passiert ist."

Die beiden großen katalanischen Sporttageszeitungen MUNDO DEPORTIVO und SPORT stimmten in den Tenor von Real Sociedad ein und schrieben unter anderem "Die zwei Standards des VAR: Was Real Madrid bekommt und Barcelona nicht" (SPORT) und "Unterschiedliche Kriterien des VAR in nahezu identischen Aktionen von Barça und Madrid" (MUNDO DEPORTIVO).

Real-Coach Zinedine Zidane will indes keine Bevorzugung seiner Mannschaft erkennen. Er betonte am Rande der Partie in San Sebastian, dass dies natürlich nicht der Fall sei.

Quique Setien: "Jeder kann seine eigenen Schlussfolgerungen ziehen"

Trainerkollege Quique Setien äußerte keine direkten Vorwürfen. "Es gibt Dinge, die wir nicht kontrollieren können und die nicht von uns abhängen", sagte der Barcelona-Cheftrainer.

Und weiter: "Wir müssen versuchen, unsere Spiele zu gewinnen. Was das gestrige Spiel betrifft (Real Sociedad gegen Real Madrid, Anm. d. Red.) Jeder, der es gesehen hat, kann seine eigenen Schlussfolgerungen ziehen."