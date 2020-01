Erstmals seit Jahren wird im Umfeld von Atletico Madrid Kritik an Diego Simeone laut. Vereinsboss Enrique Cerezo hält diese allerdings für überzogen.

Bei Atletico Madrid läuft es derzeit nicht rund. In der Primera Division sind die Colchoneros nur Fünfter. Und kein Spitzenverein in Spanien schießt so wenig Tore wie der Hauptstadtklub.

Bereits neun Unentschieden und drei Pleiten musste man aufgrund er Offensivschwäche hinnehmen. Zuletzt flog Atleti sogar gegen den Drittligsten Cultural Leonesa aus dem Pokal.

Diego Simeone erklärte nach dem blamablen Aus umgehend, dass er keineswegs amtsmüde sei. Jetzt bekommt er Rückendeckung aus dem Vorstand.

"Alle Teams haben mal schlechte Spiele und ich glaube, dass die Kritik an Simeone unfair ist", sagte Präsident Enrique Cerezo gegenüber ONDA CERO.