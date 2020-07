Athletic Bilbao : Nach Ramos-Foul: Bilbao-Stürmer Iker Muniain wettert gegen VAR

Auch in Spaniens LaLiga wird der Video Assistant Referee (VAR) kontrovers diskutiert. Iker Muniain von Athletic Bilbao fand nach der 0:1-Heimniederlage gegen Real Madrid erneuten Grund, eine Debatte anzustoßen.

Der knappe Erfolg von Real Madrid bei Athletic Bilbao hatte einmal mehr die Theoretiker bestätigt, die schon seit Längerem davon ausgehen, dass die Blancos von Schiedsrichtern bevorteilt werden.

Zum Verständnis: Schiedsrichter Gonzalez Gonzalez hatte in der zweiten Halbzeit nach Sichtung der Videobilder nach einem Foul von Dani Garcia an Marcelo auf Elfmeter entschieden. Sergio Ramos schob ein, am Ende war es die spielentscheidende Szene.

Wenige Augenblicke später war es der Torschütze, der Bilbaos Raul Garcia im eigenen Sechzehner elfmeterwürdig auf den Fuß trat – dies beweisen Bilder, die noch während des Spiels in den Sozialen Medien grassierten.