Der 19-jährige Mittelfeldspieler wechselt laut MUNDO DEPORTIVO vom FC Villarreal nach Madrid und wird zukünftig in der Zweitvertretung an der Seite von Reinier zum Einsatz kommen.

Ivan Morante gewann mit der A-Jugend von Villarreal Nachwuchs-Meisterschaft und -Pokal und wurde von weiteren Top-Klubs wie Barcelona und Manchester United beobachtet.

Real Madrid holt sich für seine Zweitvertretung in Marc Gual (23) einen weiteren Neuzugang. Der Mittelstürmer kommt auf Leihbasis vom FC Sevilla.

Marc Gual war zuletzt von den Andalusiern an Girano verliehen, in der Segunda División machte er vier Tore und lieferte zwei Vorlagen in 19 Spielen. In der Copa del Rey traf er zudem zweimal.

» Eden Hazard ist zurück im Training - Atleti kommt zu früh

» Zidane bekommt Gareth Bale wieder hin, sagt Lucas Vazquez

» Check unsere App, oder folge uns auf Instagram, Facebook und YouTube!