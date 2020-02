Champions League : Nach Remis gegen Neapel: Antoine Griezmann legt den Finger in die Wunde

Foto: Edu del Fresno / Shutterstock.com

Barcelona hat sich mit einem 1:1 eine gute Ausgangslage für das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League erarbeitet, aber selten geglänzt beim SSC Neapel.

Die Katalanen waren zwar spielbestimmend, hatten ein deutliches Plus an Ballbesitz und Pässen, die besseren Chancen hatten jedoch die Hausherren, die durch Dries Mertens auch in Führung gingen.

Antoine Griezmann, der für den 1:1-Endstand sorgte, legte nach der Partie den Finger in die Wunde und zählte die Kritikpunkte auf.

"Es war schwierig für uns, ins Spiel zu kommen und uns Räume und Torschüsse zu erspielen", sagte der Weltmeister im San Paolo.