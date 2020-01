Tadic knüpft nahtlos an die vorhergehende Spielzeit an und kommt in der laufenden Runde auf 33 direkte Torbeteiligungen in 33 Pflichtspielen. Im Sommer war es nicht so, dass den 31-Jährigen keine Angebote erreicht hätten.

Doch Tadic zog es vor, seinen Ajax-Vertrag bis 2023 zu verlängern und überdies eine Trainertätigkeit nach dem Ende der Zusammenarbeit zu beschließen.

Ob er durch dieses Agreement noch mal einen Vereinswechsel vollziehen wird, ist offen.

Vor allem die wenig verbleibenden Tage bis zur Schließung des Transferfensters lässt Barças Mission nahezu verunmöglichen.

Tadic würde im Camp Nou mit Frenkie de Jong auf einen alten Bekannten treffen.

