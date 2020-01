Dani Osvaldo (33) kehrt mehr als drei Jahre nach seinem Karriereende zurück in den Profizirkus.

Der gebürtige Argentinier, der den Großteil seiner Karriere in der Serie A verbrachte und für Lecce, Fiorentina, Roma, Juventus und Inter stürmte, heuert in seiner Heimat an.

Der 33-Jährige unterschreibt bei CA Banfield einen Vertrag bis zum Saisonende. Banfield ist derzeit auf Tabellenplatz 16.

Die Tore von Dani Osvaldo sollen die Mannschaft, die von Stürmerlegende Hernan Crespo trainiert wird, wieder nach oben bringen.