Borussia Dortmund : Nach "schwieriger Zeit": Marco Reus vor Comeback

Die Leidenszeit von Marco Reus (31) neigt sich dem Ende entgegen. Der Superstar von Borussia Dortmund steht vor seinem Comeback nach langer Verletzungspause.

"Marco Reus wird am Montag im Testspiel gegen Sparta Rotterdam spielen", kündigt Lizenzspieler-Boss Sebastian Kehl an. Reus habe in den vergangenen Wochen sehr gut trainiert, nachdem "er im Sommer eine schwierige Zeit hatte, macht er im Moment einen positiven Eindruck."

Reus hatte sich im Februar eine Muskelverletzung zugezogen. Die Reha war geprägt von einigen Rückschlägen. Umso größer ist die Freude auf die Rückkehr aufs Spielfeld.

Kehl: "Er freut sich, wieder mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen. Er kann alles absolvieren und wird noch ein paar Einheiten nachholen müssen." Dies sei nach so langer Zeit aber normal.