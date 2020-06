Real Madrid : Nach Seuchenjahr: Bruder stärkt Eden Hazard den Rücken

Eden Hazard kann auf dem Trainingsgelände von Real Madrid in Valdebebas nach einer schweren Wadenverletzung inzwischen wieder mit der Mannschaft trainieren. Auf einem in der vorigen Woche veröffentlichten Video war ersichtlich, dass der Belgier in guter Form zu sein scheint.

"Wenn er bei 100 Prozent ist, ist Eden von einem anderen Planeten. Er wird der Beste in jeder Mannschaft sein", schwärmt Kylian Hazard bei LE DERNIERE HEUREvon seinem berühmten Bruder.

"Wenn er seine Qualitäten zeigen kann, sagen alle: 'Wow!' Er wartet nur darauf, dass die Wettbewerbe wieder beginnen."