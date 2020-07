Tottenham Hotspur : Nach spöttischem Post: Jose Mourinho kontert Arsenal mit klaren Worten

Jose Mourinho hat auf den bissigen Kommentar des Stadtrivalen FC Arsenal reagiert. Der Trainer von Tottenham Hotspur weist daraufhin, dass die Gunners in dieser Saison genug eigene Probleme haben.

"Ich denke, wenn sie an der Spitze der Liga stünden oder in einem wirklich guten Moment um die Top 4 kämpfen würden, würden sie sich nicht über die Probleme anderer freuen", sagte Jose Mourinho.

Zum Verständnis: Nachdem Tottenham Hotspur am vergangenen Donnerstag bei Sheffield United mit 1:3 verlor, präsentierte der FC Arsenal in den Sozialen Medien die Highlight-Sequenzen von ihrem Auftritt in Sheffield.

Im FA Cup hatte Arsenal mit 2:1 gewonnen. "Es ist nicht einfach, Sheffield an der Bramall Lange zu schlagen. Hier eine Erinnerung, wie es geht", hieß es von den Gunners.