Statt eines wochenlangen Ausfalls muss der FC Barcelona nun wohl mehrere Monate auf Luis Suarez verzichten.

Der Uruguayer wurde am Sonntag wegen eines Meniskusschadens operiert. Anschließend teilten die Katalanen mit, dass ihr Stürmer "ungefähr vier Monate" ausfallen wird.

Einen Tag zuvor ging der FC Barcelona noch von einigen Wochen Ausfallzeit aus. Nun wird Luis Suarez in dieser Saison entweder gar nicht mehr auflaufen oder nur noch sehr wenige Spiele bestreiten.

Der letzte Spieltag in der Primera Division steht am 24. Mai an.