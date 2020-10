PSV Eindhoven : Nach Traumeinstand: Mario Götze gibt PSV-Fans ein Versprechen

"Ich brauche noch ein paar Wochen Zeit, dann werde ich noch besser"

"Es fühlt sich gut an, wieder auf dem Feld zu sein, wieder zu treffen und der Mannschaft zu helfen. Mein Körper wird immer besser. Ich weiß, dass es einige Spiele dauern wird, bis ich wieder zu 100 Prozent bin, aber es ist wichtig, dass ich wieder in den Rhythmus komme. Ich brauche noch ein paar Wochen Zeit, dann werde ich noch besser", sagte der deutsche Nationalspieler laut VOETBAL INTERNATIONAL.

Über seinen Treffer - Götze erahnte einen Rückpass von Clint Leemans auf Zwolle-Keeper Michael Zetterer - erklärte der Ex-Münchner: "Das war ein bisschen Glück und ein bisschen Intelligenz."

Cheftrainer Roger Schmidt war zufrieden mit seinem Star-Neuzugang: "Er hat gut angefangen. Für ihn war es wichtig, schnell zu treffen, denn nach Monaten ohne Spiele braucht er Selbstvertrauen."

Eindhoven führt die Tabelle der Eredivisie nach fünf Spieltagen mit 13 Punkten vor Ajax Amsterdam (12 Punkte), Vitesse Arnheim (12) und Feyenoord Rotterdam (11) an. Für PSV geht es am Donnerstag (18:55 Uhr) in der Europa League gegen Granada weiter. In der Eredivisie kommt es am Sonntag (14:30 Uhr) zum Spitzenspiel gegen Vitesse Arnheim.