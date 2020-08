Champions League : Nach Tritt gegen die Wade: Barça geht von Messi-Einsatz gegen Bayern aus

Die Tore gegen Napoli fielen allesamt in der ersten Halbzeit. Clement Lenglet (10.), Lionel Messi im Fallen (23.) und Luis Suarez (45. +1, Elfmeter) machte beinahe schon alles klar, ehe Lorenzo Insignes Strafstoß (45. +5) die Hoffnung der Gäste wieder aufflammen ließ.

Die Siegesserie des FC Barcelona im Champions-League-Achtelfinale geht weiter. Die Katalanen sicherten sich durch ein 3:1 gegen den SSC Neapel zum 13. Mal in Folge die Viertelfinal-Teilnahme.

Neuer Interessent für Emerson - Barça will verkaufen

Im zweiten Durchgang geriet der Sieg der Katalanen nicht mehr ernsthaft in Gefahr.

Entwarnung! Lionel Messi fit für Bayern-Duell

Lionel Messi musste in der ersten Halbzeit behandelt werden, nachdem er von Kalidou Koulibaly an der Wade erwischt worden war. Eisspray war im Dauereinsatz. Der Weltfußballer ließ den fälligen Strafstoß seinen Kollegen Luis Suarez übernehmen.

In der Halbzeit wurde Messi weiterbehandelt, er konnte die Partie aber zu Ende spielen. Sein Einsatz im Viertelfinale am Freitag, 14.8., ist offenbar nicht in Gefahr.