AC Mailand : Nach Verletzung: Zlatan Ibrahimovic reist in die Heimat

Zlatan Ibrahimovic hatte Glück im Unglück: eine im Mannschaftstraining erlittene Verletzung erwies sich nicht als Achillessehnenriss. Die Diagnose: Verletzung des Soleusmuskel in der Wade.

In zehn Tagen soll es weitere Tests geben. Bis dahin darf Ibrahimovic nach Schweden. Wie italienische Medien übereinstimmend berichten, flog Ibrahimovic bereits am Donnerstag in die Heimat.

Der Superstar der Rossoneri wird in einer Woche zurückerwartet. Insgesamt wird mit einem vierwöchigen Ausfall des 38-Jährigen gerechnet.