Real Madrid hat in den vergangenen Jahren seinen Fokus auf dem Transfermarkt verschoben. Statt Sommer für Sommer Weltstars zu verpflichten, holen Florentino Perez (72) und Jose Angel Sanchez (52) nun vorranging Supertalente.

Dani Ceballos, Vinicius Junior, Rodrygo, Brahim Diaz, Ferland Mendy oder Luka Jovic sollen für eine goldene Real-Zukunft stehen.

Der Rekordmeister hat für seine Offensivabteilung nun offenbar das nächste Juwel an der Angel. Laut der Sporttageszeitung AS sind die Königlichen an Ferran Torres (19) vom FC Valencia dran.

Der Rechtsaußen ist trotz seiner Jugend bereits ein alter Hase im Profigeschäft. Bereits 73 Spiele stehen in seiner Statistik (7 Tore, 7 Vorlagen).