Sevilla hatte den Ex-Wolfsburger im vergangenen Sommer an Atalanta Bergamo verliehen, die Leihe aber nach nur fünf Serie-A-Einsätzen Kjaers vorzeitig beendet.

Zlatan Ibrahimovic hat nach seiner Verpflichtung bereits geliefert. Der Schwede traf im ersten Startelfeinsatz für Milan sofort. Es gab einen 2:0-Sieg in Cagliari.

Zlatan Ibrahimovic: So viel zahlt ihm Milan für sechs Monate

In der italienischen Eliteklasse hat Simon Kjaer aber bereits einige Erfahrung auf dem Buckel. Für Palermo und den AS Rom machte er insgesamt 84 Partien in der Serie A.

» Zlatan Ibrahimovic löst Versprechen ein - und stellt Bestmarke auf

» Chancenlos gegen Theo: Ricardo Rodriguez drängt auf Milan-Abschied

» Check unsere App, oder folge uns auf Instagram, Facebook und YouTube!