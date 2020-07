Post-Boateng-Zeit : Nachfolger für Jerome Boateng: FC Bayern scoutet in LaLiga

Die Münchner Planungsabteilung treibt derweil ihre Gedanken im Hintergrund für die Post-Boateng-Zeit voran. Laut KICKER scoutet der FCB als möglichen Innenverteidiger-Neuzugang Diego Carlos vom FC Sevilla.

Der 27 Jahre alte Brasilianer ist in der defensiven Zentrale gesetzt und absolvierte in dieser Saison 40 Pflichtspiele in allen Wettbewerben. Gerüchte um Carlos, der in Andalusien noch bis 2024 verankert ist, sind nicht unbedingt neu.

In Spanien wurde der Name schon vor rund drei Wochen als Alternative zu Lucas Hernandez genannt, der angeblich in Verhandlungen mit Paris Saint-Germain steht. Carlos wäre kein Schnäppchen. Seine Ausstiegsklausel liegt bei 75 Millionen Euro, Sevilla zeigt keine Verhandlungsbereitschaft.