Paris Saint-Germain : Nachfolger für Thiago Silva: PSG bemüht sich um Samuel Umtiti

Gerücht Thiago Silva wird Paris Saint-Germain in diesem Sommer wahrscheinlich verlassen. Die Franzosen begeben sich daher auf die Suche nach einem Nachfolger – und sollen in Samuel Umtiti die perfekte Lösung gefunden haben.

In wenigen Wochen endet die Zusammenarbeit zwischen Paris Saint-Germain und Thiago Silva. Stand jetzt wird der Brasilianer, der über 300 PSG-Einsätze absolvierte, den Ligue-1-Krösus verlassen.

ONZE MUNDIAL berichtet im Zuge dessen, dass PSG in Samuel Umtiti den Silva-Nachfolger ausgemacht hat. Der Weltmeister könnte dem FC Barcelona trotz bis 2023 laufenden Vertrag in diesem Sommer den Rücken zudrehen.

Auf persönlichen Drang würde der Abschied allerdings nicht vonstatten gehen. Umtiti hatte in den letzten Wochen stets aufgeführt, sich in Barcelona äußerst wohlzufühlen und keine Gedanken an einen Wechsel zu hegen.