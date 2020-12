Wiedervereinigung 2021? : "Nächste Saison!": Neymar lässt Messi-Bombe platzen

Ein Neymar in Topform hebt jeden Klub auf Weltklasse-Niveau. So geschehen am Mittwochabend, als der Brasilianer für Paris Saint-Germain zum Matchwinner avancierte. Beim 3:1 über Manchester United steuerte Neymar einen Doppelpack bei.

Anstatt im Anschluss an das Spiel lediglich seine Freude über den Sieg und die damit weiterhin bestehende Chance, sich für das Achtelfinale der Champions League zu qualifizieren, zum Ausdruck zu bringen, bringt Neymar die Gerüchteküche zum Beben.

"Was ich er sich am meisten wünsche", so Neymar ausgerechnet in der Vorweihnachtszeit, sei es, wieder mit Lionel Messi zusammenzuspielen. "Er könnte auf meiner Position spielen. Ich bin mir sicher, dass er keine Probleme damit haben wird. Ich möchte wieder mit ihm spielen und bin mir sicher, dass wir das nächste Saison tun müssen." Rumms!