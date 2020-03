Paris Saint-Germain : Nächster Affront gegen Thomas Tuchel

Bei Paris Saint-Germain hängt der Haussegen dauerschief. Nachdem sich Neymar angeblich gegen seinen Trainer Thomas Tuchel aufgelehnt hatte, folgt der nächste Nackenschlag für den deutschen Übungsleiter.

Der L'EQUIPE zufolge hatte Tuchel vor den entscheidenden Saisonwochen ein Trainingslager in Südspanien verordnet.

Die Idee rief bei seinen Stars allerdings wenig Begeisterung hervor, welche die Trainingswoche lieber in Paris bei ihren Familien verbringen wollten.

An diesem Mittwochabend gastiert PSG im Pokalhalbfinale bei Olympique Lyon, ehe es am Wochenende in der Liga zu Racing Straßburg geht. Richtig ernst wird es für das Pariser Starensemble aber erst in der darauffolgenden Woche.