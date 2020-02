Der FC Liverpool eilt in der Premier League weiter von Sieg zu Sieg. Der jüngste Erfolg war gleichbedeutend mit einer neuen Bestmarke für Jürgen Klopp (52) und Co.

Sie haben es wieder getan: Am Montag siegten die Reds mit 3:2 gegen West Ham United und damit zum 18. Mal in Folge in der Premier League.

Damit stellt Liverpool einen Rekord von Manchester City ein. 2017 hatte die Guardiola-Truppe ebenfalls 18 Siege in Serie gefeiert. Liverpool ist saisonübergreifend in der Liga sogar seit 44 Spielen ungeschlagen.

"Ich hätte nie gedacht, dass sie gebrochen oder eingestellt werden könnte", sagte Jürgen Klopp nach dem Sieg zum Einstellen der City-Bestmarke.

"Wir haben es geschafft, und ich kann nicht glauben, dass es passiert ist, um ehrlich zu sein", so der ehemalige Dortmunder weiter: "Ich könnte nicht dankbarer sein für die Unterstützung, die wir erhalten."