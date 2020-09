Borussia Dortmund : Nächstes England-Juwel vor Wechsel zum BVB

Borussia Dortmund schnappt sich den nächsten Youngster von der Insel. Wie BILD und KICKER unisono berichten, verbrachte Jamie Bynoe-Gittens den Dienstag bereits in Dortmund. Dem offensiven Flügelspieler winkt am Rheinlanddamm zunächst ein Platz in der Nachwuchsabteilung, voraussichtlich dem U19-Team.

Genau wie Jadon Sancho ließ sich Bynoe-Gittens in den vergangenen Jahren in der Nachwuchsakademie von Manchester City schleifen. Der im August 16 Jahre gewordene Brite spielt am liebsten auf der linken Außenbahn. Weil er beim englischen Vizemeister noch keinen Profivertrag besitzt, wird für Bynoe-Gittens lediglich eine Ausbildungsentschädigung fällig.

Der englische Jungendnationalspieler ähnelt nicht nur dem Sancho-Spiel, das von vielen Tempodribblings und technisch sauberen Finten beeinflusst wird. Bynoe-Gittens hatte den BVB-Wirbelwind im vorigen Sommer sogar als Vorbild bezeichnet.

"Meine Trainer sagen zu mir, dass ich als Flügelspieler ein Entertainer für die Fans sein soll. In gewisser Weise, will ich sein wie Sancho. Aber ich werde versuchen, mir meinen eigenen Namen zu machen", äußerte sich Bynoe-Gittens.

Außerdem lässt sich der Teenager von derselben Agentur wie Sancho beraten, was zusätzlich die Möglichkeit ergibt, sich Informationen über seinen neuen Klub und dessen Umfeld zu besorgen. Und wer weiß: Vielleicht wurde sogar der Kontakt mit "Idol" Sancho hergestellt.